Avellino e il mondo della medicina in lutto | noto medico muore in vacanza

Avellino e il mondo della medicina piangono la perdita prematura del dottor Teodoro Coppola, pediatra stimato e amato da tutti. Mentre si trovava in vacanza, un malore improvviso gli è stato fatale, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità . La sua dedizione alla cura dei piccoli e il suo esempio umano saranno ricordati con affetto e gratitudine. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

La città di Avellino e il mondo della medicina sono in lutto per la prematura scomparsa del dottore Teodoro Coppola, colpito da un malore mentre era in vacanza. Pediatra di consolidata esperienza, noto e apprezzato per la sua preparazione, era molto conosciuto ad Avellino, dove ha svolto la.

