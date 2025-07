Salerno trentenne irpino prosciolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza e senza patente

Un giovane trentenne irpino di Salerno, difeso dall’avvocato Gerardo De Vinco, è stato prosciolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza e senza patente. Fermato nel giugno 2018 dai Carabinieri, si è scoperto che la patente era stata revocata già nel 2017. La vicenda solleva importanti riflessioni sul rispetto delle norme stradali e sulle procedure legali. Scopriamo insieme come si è conclusa questa intricata vicenda.

Il giovane, difeso dall’avvocato Gerardo De Vinco, era stato fermato dai Carabinieri di Salerno nel giugno del 2018. Durante il controllo, i militari accertarono che il trentenne era privo di patente, revocata dal Prefetto di Avellino nel 2017 a seguito di reiterate violazioni del Codice della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - trentenne - stato - patente

Lavora con noi! Siamo alla ricerca di 2 Operatori di Esercizio per la nostra sede operativa di Brescia. Cosa cerchiamo: Patente D e CQC persone in corso di validità Carta tachigrafica Esperienza alla guida nel TPL o settore Gran Turismo Disponi Vai su Facebook

Salerno, trentenne irpino prosciolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza e senza patente; Osservatorio Provinciale sull’incidentalità stradale; Controlli a tappeto a Campagna: verifiche su auto e persone.

Salerno, contromano sull’A2: bloccato e patente revocata - La Polizia di Stato ha sventato un potenziale disastro sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, bloccando un'auto che viaggiava in contromano, ... Si legge su cronachedellacampania.it

In moto senza patente con le dosi di eroina e cocaina, giovane ... - Nella serata di ieri una volante della Polizia di Stato impegnata nei servizi di controllo del territorio, è intervenuta in via Vito Lembo a Salerno e ha controllato il conducente di un motociclo ... Lo riporta ilmattino.it