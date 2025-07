Medaglia d’oro al volontario Cri che morì in servizio | Ha dato la sua vita per gli altri

Il coraggio e il sacrificio di Sandro Banchellini, volontario della Cri scomparso in un tragico incidente, saranno onorati con una medaglia d’oro alla memoria. Il suo esempio di dedizione nel fronteggiare le emergenze ci ricorda l’importanza di mettere gli altri al primo posto, anche a costo della vita. Una iniziativa della comunità e delle istituzioni per celebrare chi dona tutto sé stesso per il bene comune.

Pisa, 10 luglio 2025 – Morì in un triste giorno di settembre sulla Fipili, in un incidente a Lavoria. Stava unendosi ad altri colleghi per le ricerche di una nonna e di un bambino scomparsi nella piena di un torrente nell’alluvione che sconvolse la Val di Cecina nell’autunno 2024. Adesso a Sandro Banchellini, 48 anni, volontario Cri che perse la vita nello scontro, sarà idealmente consegnata una medaglia d’oro alla memoria. Una iniziativa della Croce Rossa nazionale. La morte di Banchellini sconvolse la grande famiglia della Cri. Ha dato la sua vita per gli altri. Morì in servizio in uno dei tanti momenti in cui si era messo a disposizione della comunità, del prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medaglia d’oro al volontario Cri che morì in servizio: “Ha dato la sua vita per gli altri”

