Ancona di nuovo location di un evento internazionale | nel capoluogo dorico il congresso mondiale di Agraria

Ancona si riconferma come vibrante crocevia di cultura e innovazione, pronta a ospitare un prestigioso evento internazionale che metterà ancora una volta in luce il suo ruolo di hub strategico. Dal 15 al 18 luglio 2025, il capoluogo dorico accoglierà il 68° Congresso Mondiale dell’Associazione Agraria, offrendo un’occasione unica di scambio di idee e progetti tra esperti globali. Un appuntamento imperdibile che rafforzerà la sua posizione nel panorama internazionale...

ANCONA – Grazie alla ormai salda collaborazione tra il Comune di Ancona e l’Università politecnica delle Marche, Ancona si prepara ad accogliere un altro evento di respiro internazionale. Dal 15 al 18 luglio 2025 il capoluogo marchigiano sarà teatro del 68° Congresso Mondiale dell’Associazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - evento - internazionale - capoluogo

L'8 giugno torna "Spazzapnea - Operazione Fondali Puliti": ad Ancona il grande evento nazionale per il mare - L'8 giugno 2025, "Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti" torna ad Ancona per la settima edizione, un evento che unisce passione per il mare e responsabilità ambientale.

Vasco, Ultimo e Zucchero: il capoluogo cuore dei concerti nelle Marche. «Ora artisti internazionali»; Erasmus generation meeting Ancona 2025 dal 3 al 6 aprile 2025; L’Università di Ancona ospiterà il convegno internazionale Global Sales Science Institute 2026: l’annuncio arriva dall’India.

Ancona batte Berlino, nel capoluogo arriveranno 1000 studenti da 44 ... - La notizia l'ha ufficializzata lo stesso sindaco Daniele Silvetti sulla propria pagina Facebook. Secondo corriereadriatico.it

Ancona, arriva la seconda edizione di Ankonventional: il capoluogo ... - ANCONA 215 artisti nazionali ed internazionali, ospiti in mezzo a oltre 10. Da corriereadriatico.it