Tiro con l’arco Italia eliminata ai quarti con le squadre di ricurvo a Madrid in Coppa del Mondo

L’Italia si sfiora il sogno a Madrid nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, ma purtroppo è uscita ai quarti di finale contro avversari di altissimo livello. Nonostante qualche segnale positivo e performance da migliorare, il nostro team dimostra che il percorso verso il podio è ancora lungo. Domani, sfide emozionanti ci attendono con le prove a coppie miste e i tabelloni individuali di ricurvo: il nostro spirito competitivo non si arrende e punta al riscatto.

La squadra maschile di ricurvo, composta da Matteo Bilisari, Mauro Nespoli e Federico Musolesi, si è fermata ai quarti di finale perdendo 6-0 contro gli Stati Uniti dopo aver battuto la Malesia 6-0 e soprattutto la Cina 6-2.

