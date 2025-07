Follie dall’Arabia Saudita | scelto il prossimo big dopo Theo Hernandez e Retegui

L’Arabia Saudita continua a conquistare i grandi nomi del calcio europeo, con Theo Hernandez e Retegui pronti a partire. Dopo il trasferimento del francese all’Al-Hilal, un altro talento della Serie A si prepara a lasciare l’Italia per una nuova avventura tra le sabbie del Medio Oriente. La lunga lista di follie estive non si ferma: il calcio internazionale si rinnova sotto il sole saudita, pronto a scrivere un nuovo capitolo ricco di sorprese.

Dopo Theo Hernandez, anche Retegui ha detto sì al trasferimento in Arabia Saudita. Scelto il prossimo big della Serie A Anche Retegui segue Theo Hernandez. Dopo il trasferimento del terzino francese all’ Al-Hilal, un altro big della Serie A si appresta a lasciare l’Italia per volare in Arabia Saudita. Mateo Retegui è infatti ad un passo dall’approdo all’ Al-Qadsiah. Addio Retegui, l’Atalanta pensa al sostituto (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Per il capocannoniere dell’ultimo campionato il club saudita è arrivato a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una proposta davvero irrinunciabile per l’Atalanta che, dopo aver acquistato l’italo-argentino lo scorso anno per 22 milioni più 3 di bonus, realizzerà un’importantissima plusvalenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Follie dall’Arabia Saudita: scelto il prossimo big dopo Theo Hernandez e Retegui

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - Il calciomercato infiamma le voci: retegui ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah da 65 milioni di euro, un investimento record per l’Arabia e un passo decisivo per il futuro dell’attaccante nerazzurro.

