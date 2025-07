Ciclismo la Soudal Quick-Step su Evenepoel | Resterà con noi anche nel 2026

Il mondo del ciclismo si prepara a un'altra grande stagione con la Soudal Quick-Step e Remco Evenepoel confermati fino al 2026. La squadra belga, nota per la sua capacità di dominare le cronometro e le corse rally, rafforza il suo progetto di eccellenza, puntando ancora più in alto. Con un talento senza pari e una strategia vincente, il futuro promette emozioni intense e successi memorabili. Restate con noi per scoprire cosa ci riserverà questa straordinaria avventura.

Roma, 10 luglio 2025 - Quando si tratta di vincere le cronometro, Remco Evenepoel in questo momento storico non ha rivali. Campione iridato, olimpico e nazionale, il belga si è confermato il più forte della disciplina al Tour de France 2025, regalando alla Soudal Quick-Step la seconda vittoria dell'edizione dopo lo sprint trionfale di Tim Merlier e regalandosi un rilancio importante in classifica generale, seppur con lo spauracchio delle montagne che prima o poi si paleserà all'orizzonte. Nonostante tutto, per radio mercato il sodalizio rischia di sciogliersi ben prima della scadenza fisiologica del contratto, fissata a fine 2026, con la Red Bull-Bora-Hansgrohe che starebbe pensando di prendersi un pacchetto che comprenderebbe anche Mattia Cattaneo: arrivano però le smentite, a firma di Jurgen Foré. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Soudal Quick-Step su Evenepoel: "Resterà con noi anche nel 2026"

Ciclismo, la Soudal Quick-Step resiste su Evenepoel: "I contratti hanno un valore" - Il ciclismo, tra tensioni e contratti da milioni, resta uno sport di grande rilevanza economica. La Soudal Quick-Step si conferma forte, resistendo alle voci su un possibile trasferimento di Evenepoel.

Soudal Quick-Step's GM Jurgen Foré confirms that Remco Evenepoel will honor his contract until the end of 2026, dismissing rumors of an imminent move to Red Bull-Bora-hansgrohe. The team plans for both scenarios as they navigate the future. Read more: Vai su X

CAEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) centra il successo nella quinta tappa del Tour de France 2025, la cronometro individuale Caen-Caen di 33 chilometri. Il campione del mondo nelle corse contro il tempo domina Vai su Facebook

