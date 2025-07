Padula il Comune seleziona progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale

Il Comune di Padula apre le porte a idee innovative per valorizzare il suo ricco patrimonio culturale e promuovere un turismo sostenibile e coinvolgente. Con questa iniziativa, si mira a creare un percorso integrato che unisca storia, tradizioni e innovazione, offrendo alla città nuove opportunità di crescita e visibilità . Se hai un progetto che può fare la differenza, questa è la tua occasione per contribuire a scrivere il futuro di Padula.

Il Comune di Padula ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di progetti orientati allo sviluppo turistico integrato e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della città . L’iniziativa, in coerenza con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: padula - comune - progetti - sviluppo

Il Comune di Padula seleziona progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale Vai su X

È stato ufficialmente ammesso a finanziamento il progetto “Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti”, presentato dal Comune di Padula in qualità di capofila, in partenariato con il Comune di Montesano sulla Marcellana, nell’ambito dell’avviso pubblico dell’A Vai su Facebook

Padula, il Comune seleziona progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale; Padula, il Comune seleziona progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale; Il Comune di Padula seleziona progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune di Padula seleziona progetti per lo sviluppo turistico e culturale - "Un passaggio concreto del percorso che stiamo portando avanti per rilanciare il nostro territorio" Padula. Come scrive msn.com

Padula, il Comune rompe il silenzio sulla scala alla Certosa ... - prevista dal progetto di restauro del sito Unesco e finanziata con fondi PON Cultura e Sviluppo (FESR 2014 ... Si legge su salernotoday.it