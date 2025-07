Al rifugio Galassi il convegno La risorsa acqua dalle Dolomiti al mare

Al Rifugio Galassi, immersi tra le maestose Dolomiti, si svolge un convegno che mette in luce l'importanza cruciale della risorsa acqua, dalla sorgente alle acque marine. Questo laboratorio, promosso dal Comune e dalla Città Metropolitana di Venezia con il supporto del Cai di Mestre, riunisce esperti, amministratori e cittadini desiderosi di trovare strategie sostenibili per preservare questa risorsa vitale. Un'occasione unica per riflettere e agire insieme, perché il futuro dell'acqua dipende dalle scelte di oggi.

La risorsa acqua, dalle Dolomiti al mare, è il tema al centro del laboratorio in corso in questi giorni al rifugio Galassi al monte Antelao. L'evento - promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Venezia in collaborazione con il Cai di Mestre - riunisce fino a sabato il mondo della.

