A processo titolari ditta ristrutturazioni avrebbero truffato Rocco Casalino

Un caso scuote il mondo delle ristrutturazioni: i titolari di una ditta sono chiamati a giudizio per aver truffato Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte. Dopo aver incassato 41mila euro, avrebbero completato solo una parte dei lavori, sollevando dubbi sulla loro affidabilità . La vicenda si apre ora davanti al giudice monocratico di Roma, con implicazioni che potrebbero scuotere il settore. Restate aggiornati per scoprire come si svolgerà questa intricata vicenda giudiziaria.

(Adnkronos) – Vanno a giudizio, con citazione diretta davanti al giudice monocratico di Roma, i due responsabili della ditta di ristrutturazioni edilizie che avrebbero truffato Rocco Casalino, ex portavoce dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo l’accusa i due, dopo aver incassato 41mila euro, avrebbero compiuto solo una parte dei lavori. Per i due imprenditori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

