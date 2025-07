Assolavoro | solo il 35,7% degli adulti si forma va meglio per i giovani Ue distante

In un’Italia dove solo il 35,7% degli adulti tra i 25 e i 64 anni si dedica alla formazione, il divario con l’Europa appare evidente. I giovani italiani, con appena il 70%, sono meno coinvolti rispetto alla media europea, mentre i disoccupati trovano poche opportunità di riqualificazione. Con oltre 15 milioni di persone coinvolte, si rende urgente una riflessione sulle strategie per potenziare l’apprendimento e ridurre le disuguaglianze nel mercato del lavoro.

Roma, 10 luglio 2025 – Solo il 35,7% degli adulti tra i 25 e i 64 anni prende parte a percorsi di istruzione o formazione (formale o non formale), con un divario di undici punti rispetto alla media europea. I giovani tra i 18 e i 24 anni partecipano meno dei coetanei europei (70% vs. 79,8% media UE), mentre i disoccupati sono i più penalizzati: solo l’11,9% accede a percorsi legati al lavoro, contro il 28,9% in Francia. Su oltre 15 milioni di lavoratori dipendenti presi in considerazione, 11,8 milioni di occupati non hanno partecipato a corsi di formazione tra il 2022 e il 2023. Pesano, su questi numeri, sia fattori oggettivi che culturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net