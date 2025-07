Ucraina Zuppi incontra il Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina | Vicinanza della Chiesa italiana

Il Cardinale Zuppi ha espresso con fermezza la vicinanza della Chiesa italiana al Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, un gesto simbolico di solidarietà e supporto in un momento cruciale per la regione. La visita rappresenta un segnale potente di unità tra le comunità ecclesiali, rafforzando i legami spirituali e umanitari. La collaborazione tra le chiese europee si rivela fondamentale nel cammino di pace e ricostruzione, sottolineando l’importanza di un fronte comune.

Il Cardinale Zuppi ha ribadito la vicinanza della Chiesa italiana al Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zuppi incontra il Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina: “Vicinanza della Chiesa italiana”

