Allarme Djokovic | ecco perché non si è allenato alla vigilia della semifinale contro Sinner

L'assenza di Novak Djokovic dall'allenamento alla vigilia della semifinale di Wimbledon ha suscitato preoccupazioni tra gli appassionati di tennis. Il campione serbo, reduce da una brutta caduta durante il match con Flavio Cobolli, ha deciso di cancellare l'allenamento previsto, lasciando molti a chiedersi se il suo stato di salute possa influenzare le sorti dell'incontro contro Sinner. Ma cosa sta davvero accadendo? Scopriamolo insieme.

Novak Djokovic ha cancellato l'allenamento odierno, vigilia della semifinale di Wimbledon di domani contro Jannik Sinner. Il campione serbo aveva prenotato un campo all'Aoragi, il pratone dove si allenano i giocatori, alle 13 locali: la prenotazione prima è stata posticipata quindi definitivamente cancellata. Evidentemente la brutta caduta accusata nel primo match point contro Flavio Cobolli, si è rivelata più serio di quanto si pensasse. I media serbi hanno confermato la notizia, parlando però di un risentimento muscolare che Djokovic aveva avvertito anche prima di quella caduta e che avrebbe condizionato l’ex numero uno del mondo per tutto il set. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Allarme Djokovic: ecco perché non si è allenato alla vigilia della semifinale contro Sinner

