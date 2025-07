Smartphone vietati alle scuole superiori Floridia M5S | Serve vera educazione digitale così è solo una scorciatoia punitiva

In un'epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita degli studenti, il divieto di smartphone nelle scuole superiori solleva una domanda cruciale: serve davvero a migliorare l'apprendimento o è solo una soluzione temporanea e punitiva? Barbara Floridia, del M5S, sottolinea come questa scelta rifletta un approccio restrittivo, ma senza una vera strategia educativa. È tempo di ripensare l'educazione digitale, puntando su competenze e responsabilità, affinché ragazzi e insegnanti possano crescere in modo consapevole e innovativo.

La circolare del ministro Giuseppe Valditara, che estende il divieto di utilizzo dello smartphone anche alle scuole superiori, viene definita da Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai ed ex sottosegretaria all’Istruzione, come l’ennesima dimostrazione di un approccio “restrittivo e punitivo”, privo di una reale visione educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

