Von Der Leyen supera la sfiducia Aperta la partita sui dazi

In un contesto di tensioni crescenti, Ursula Von Der Leyen si conferma protagonista sulla scena europea, superando la sfiducia all’Europarlamento e rafforzando la sua posizione. Mentre la questione dei dazi con Trump rimane ancora aperta, la giornata ha evidenziato il suo ruolo chiave nelle sfide geopolitiche attuali. Resta da seguire attentamente come evolverà questa complessa partita tra alleanze, minacce tariffarie e innovazioni politiche.

Giornata intensa per Ursula Von Der Leyen. Al di là della conferenza internazionale sull’Ucraina la presidente della commissione Ue ha superato all’Europarlamento il voto di sfiducia chiesto contro di lei. Mentre è ancora tutta da giocare la partita dazi con Trump. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Von Der Leyen supera la sfiducia. Aperta la partita sui dazi

Pd e Socialisti europei trattano con Von der Leyen: la sfiducia resta in bilico - le garanzie concrete di una maggiore trasparenza e responsabilità. La tensione è palpabile tra i membri delle diverse fazioni, mentre il futuro della leadership europea si giochi in un delicato equilibrio.

La mozione di sfiducia contro la Commissione von der Leyen non è ancora stata votata, ma ha già prodotto il suo effetto: scoprire le carte, rompere gli equilibri precari, svelare le contraddizioni che tengono insieme la maggioranza italiana a Bruxelles e a Rom

