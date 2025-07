Il cerchio magico della Saguto piccoli sconti di pena nel nuovo processo d' appello

Il "cerchio magico" di Silvana Saguto torna sotto i riflettori: la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rideterminato le pene, concedendo piccoli sconti in un nuovo processo d’appello. Un capitolo cruciale sulla gestione delle nomine nelle amministrazioni giudiziarie, che getta nuova luce sull'influenza e i meccanismi di potere nel sistema giudiziario siciliano. Ma cosa cambierà davvero per Saguto e il suo entourage?

La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rideterminato la condanna per l'ex capo del Tribunale delle misure di prevenzione di Palermo, Silvana Saguto, che avrebbe costruito un "cerchio magico" per affidare gli incarichi delle amministrazioni giudiziarie di cui la stessa nominava gli amministratori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

