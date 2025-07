Animali maltrattati in tenuta abusiva lager muore una cagnolina | 7mila euro di multa

Una triste vicenda di crudeltà e incuria emerge dalla tenuta abusiva dove 83 animali, tra cui cani, capre e pecore, erano reclusi in condizioni disumane. Tra loro, una madre e i suoi cinque cuccioli lottavano per sopravvivere in mancanza di cibo e acqua, portando alla tragica morte di una cagnolina. La giustizia ha reagito con una multa di 7.000 euro, ma resta il dolore di un'anima innocente spezzata. È fondamentale sensibilizzare e agire contro questi abusi.

Una multa di 7mila euro per maltrattamento e detenzione incompatibile di 83 animali, tra cani, capre e pecore. Tra questi c’erano 15 cani, tra cui una madre e i suoi cinque cuccioli, tenuti in condizioni terribili, in mancanza di cibo e acqua, tanto che la povera cagnolina ha perso la vita dopo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Animali tenuti in tenuta abusiva "lager", muore una cagnolina: 7mila euro di multa - Una terribile scoperta scuote il nostro paese: in una tenuta abusiva, 83 animali tra cani, capre e pecore vivevano in condizioni drammatiche, con abusi e negligenza.

