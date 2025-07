C' è la Spagna Soncin cambia? Ho provato soluzioni nuove All' Italia basta un punto per i quarti

L’ultima sfida del girone di Euro 2025 si avvicina, e l’Italia femminile si prepara con determinazione. Mentre la Spagna, campione del mondo, si conferma avversario temibile, il ct studia strategie innovative per rovesciare le aspettative. Con un punto basta per qualificarsi ai quarti, le Azzurre sono pronte a sorprendere. Bonansea e compagne sognano ancora: anche una sconfitta potrebbe non spegnere le speranze di proseguire il cammino.

L’Italia non va oltre l’1-1 contro il Portogallo nel 2° match del girone dell’Europeo femminile: al gol di Cristiana Girelli risponde la rete di Diana Gomes. Per le Azzurre ora la difficile sfida contro la Spagna, in testa al gruppo a punteggio pieno e già certa di un po Vai su Facebook

