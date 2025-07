Seconde case occupate Ecco il piano per liberarle

Seconde case occupate, un problema che affligge moltissimi proprietari italiani. Questa mattina, a Palazzo Madama, Forza Italia ha presentato un disegno di legge volto a semplificare e accelerare le procedure di sgombero, offrendo nuove tutele anche per le seconde case. Un passo importante verso una soluzione efficace e rapida, perché nessuno dovrebbe perdere il diritto di riappropriarsi della propria proprietà in tempi ragionevoli.

"Stop alle occupazioni: più tutele anche per le seconde case ". Questo il titolo della conferenza stampa che si è tenuta stamane nella sala Nassirya di Palazzo Madama, organizzata da Forza Italia per presentare un disegno di legge che punta a velocizzare le procedure per consentire ai proprietari di seconde case di rientrare in possesso del proprio immobile "nel più breve tempo possibile". "Già il decreto sicurezza si è occupato del tema" per le prime case, "ma qui si estende questo principio di tutela della proprietà che deve essere garantita erga omnes, poi delle problematiche sociali deve occuparsene lo Stato per tutelare chi è in stato di necessità vera e reale", ha spiegato il senatore Roberto Rosso secondo cui "le seconde case sono più facili da occupare" rispetto alle prime anche perché generalmente non sono abitate anche se non sempre si tratta solo di case al mare o in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Seconde case occupate. Ecco il piano per liberarle

