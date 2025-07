Juventus Women la Francia di Peyraud-Magnin vola! Brutta sconfitta per l’Olanda della bianconera De Jong Il resoconto delle partite di Euro 2025

Gli Europei femminili 2025 regalano emozioni contrastanti: mentre la Francia di Peyraud-Magnin si conferma protagonista con una vittoria schiacciante, l’Olanda della bianconera De Jong subisce una brutta battuta d’arresto. Tra successi e delusioni, il resoconto delle partite dipinge un quadro avvincente di questa fase del torneo. Scopriamo insieme i dettagli di una competizione che promette ancora grandi sorprese.

Juventus Women, gli Europei femminili sorride a metà: benissimo la Francia, male invece l'Olanda. Il resoconto completo. La Francia continua a brillare nel Girone D degli Europei Femminili 2025, con una vittoria convincente per 4-1 contro il Galles, come riportato sul sito ufficiale della Juventus. Dopo una partenza fulminante, con il vantaggio siglato a meno di 10 minuti dall'inizio della partita, la squadra transalpina ha subito un momentaneo pareggio da parte delle gallesi. Tuttavia, le ragazze di Peyraud-Magnin non hanno faticato a riprendersi, andando a siglare altri tre gol senza grossi problemi, confermandosi una delle favorite del torneo.

