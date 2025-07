La dimensione di Ekaterina Antropova in Nazionale | un ruolo da closer al posto di Paola Egonu

la classifica, grazie alla versatilità e alla capacità di adattarsi a diversi ruoli. Ekaterina Antropova, in sostituzione di Paola Egonu, sta dimostrando di essere un elemento chiave nel nuovo schema tattico dell’Italia, portando freschezza e imprevedibilità in campo. Questa strategia innovativa potrebbe decisamente fare la differenza nella corsa alle medaglie, confermando che l’Italia ha tutte le carte in regola per puntare in alto a Parigi 2024.

Lo schema a due opposti, con la sostituzione della bomber di riferimento in alcuni frangenti dell’incontro, si sta rivelando un’arma di notevole efficienza per l’Italia. Questa soluzione aveva fornito un impulso significativo nella corsa verso la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si sta rivelando di enorme efficacia anche nella Nations League, dove le azzurre hanno infilato dieci vittorie consecutive e svettano in testa alla classifica generale. La scelta del CT Julio Velasco è ben chiara: partire con Paola Egonu da titolare e poi inserire Ekaterina Antropova a seconda della situazione dell’incontro, valutando il punteggio, il rendimento della veneta, la prestazione delle avversarie e il livello di gioco del proprio sestetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La dimensione di Ekaterina Antropova in Nazionale: un ruolo da closer al posto di Paola Egonu

In questa notizia si parla di: egonu - paola - dimensione - ekaterina

Paola Egonu per il terzo anno alla Numia Vero Volley Milano: "Pronte per raggiungere grandi obiettivi" - Paola Egonu continua la sua avventura con la Vero Volley Milano, pronto a brillare per il terzo anno consecutivo.

La dimensione di Ekaterina Antropova in Nazionale: un ruolo da closer al posto di Paola Egonu; Volley, Barbolini: “Italia in crescita costante”. Nervini: “Riusciamo a vincere quando non siamo perfette”; Ekaterina Antropova cancella uno storico record di Paola Egonu: le foto.

A Paola Egonu chiedono di Ekaterina Antropova: risponde con una ... - MSN - Stati Uniti è appena finita, le azzurre della pallavolo femminile hanno vinto una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi. Da msn.com

Paola Egonu vs Ekaterina Antropova, atto terzo a Monza - MSN - Chiusura col botto all'Opiquad Arena di Monza per la Numia Vero Volley Milano. msn.com scrive