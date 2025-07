Impianto crematorio di Tavernelle avanti si va Il consiglio boccia la mozione che chiedeva la sospensione dell' iter

Il dibattito sull’impianto crematorio di Tavernelle si infiamma a Ancona, dove il consiglio comunale ha deciso di proseguire con l’iter senza sospensioni. Dopo un acceso confronto, la mozione proposta da Francesco Rubini di Altra Idea di Città è stata bocciata con 18 voti contrari su 29. La questione rimane calda, dividendo opinioni e alimentando il dibattito pubblico, ma l’amministrazione ha scelto di andare avanti.

ANCONA – L’iter per la realizzazione dell’impianto crematorio di Tavernelle non verrà sospeso. Così ha deciso oggi il consiglio comunale di Ancona, non approvando la mozione proposta dal capogruppo di Altra Idea di Città Francesco Rubini. Sono stati 18 i voti contrari e 11 quelli a favore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it