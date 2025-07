Macron e Starmer avvertono la Russia | nasce il patto europeo sulle armi nucleari

Macron e Starmer uniscono le voci in un avvertimento deciso alla Russia, firmando la storica “dichiarazione di Northwood” durante la visita ufficiale in Gran Bretagna. Un patto europeo sulle armi nucleari prende forma, segnando un nuovo capitolo nella strategia di difesa continentale e alzando la posta sulla scena internazionale. In un clima di crescente tensione, l’Europa si avvia a definire i propri confini di sicurezza, lasciando intuire che il rischio di escalation non può più essere ignorato.

Keir Starmer ed Emmanuel Macron lanciano un avvertimento. E lo fanno agitando lo spettro dell’ arma nucleare. L’intesa firmata oggi durante la visita ufficiale del presidente francese in Gran Bretagna serve soprattutto a inviare un messaggio alla Russia, confermando come l’Europa si stia facendo trascinare in una deriva bellicista che si gioca sul campo delle minacce. I due leader hanno firmato la “dichiarazione di Northwood”, dal nome della base militare che hanno visitato insieme. Ciò che viene sancito è una cooperazione bilaterale più stretta sulla sicurezza e la difesa. Ma soprattutto, e per la prima volta, si parla di coordinamento in tema di strategie nucleari per contrastare l’aggressività russa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Macron e Starmer avvertono la Russia: nasce il patto europeo sulle armi nucleari

In questa notizia si parla di: macron - starmer - russia - avvertono

Video di Macron, Starmer, Merz e Tusk: posizione Russia inaccettabile - A Milano, il 16 maggio, i leader Macron, Starmer, Merz e Tusk si sono uniti nel condannare la posizione inaccettabile della Russia, nei giorni cruciali dei primi colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul.

Macron, Starmer e Merz a Kiev: “Sanzioni a Mosca se non accetta la tregua di 30 giorni”; Guerra Ucraina - Russia, le news del 9 maggio; Trump: Zelensky è un dittatore senza elezioni. Kiev: «Nessuno ci può costringere alla resa». Macron a Washington.

Starmer-Macron, patto su nucleare: «Monito a nostri nemici» - I due leader hanno firmato la cosiddetta “dichiarazione di Northwood”, dal nome della base militare che hanno visitato insieme, che prevede una cooperazione bilaterale più stretta su sicurezza e difes ... Segnala ilsole24ore.com

Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin - Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sollecitato i partner della cosiddetta coalizione dei volenterosi a intensificare "le pressioni" sul presidente Vladim ... Da msn.com