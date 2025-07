Ambiente | maxi contributo dalla Regione tre milioni a Trieste per la protezione delle coste

Un investimento significativo per il futuro di Trieste: la Regione ha stanziato 9 milioni di euro per tutelare l’ambiente e il territorio, con un maxi contributo di 3 milioni dedicato alla protezione delle coste di Barcola e Sacchetta. Questo intervento straordinario promette di rafforzare la sicurezza e valorizzare le nostre bellezze naturali. Un passo deciso verso un domani più sostenibile e resiliente.

Nove milioni in arrivo dalla Regione per la tutela dell’ambiente e del territorio e, tra questi, tre saranno destinati a interventi straordinari di dragaggio e di protezione della costa che, a Trieste, interesseranno Barcola e l'area della Sacchetta. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

