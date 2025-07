Conceicao Juventus Sky riprendono i contatti tra i bianconeri e il Porto | Madama rilancia con quell’offerta ma i portoghesi non scendono sotto quel tetto Cosa sta succedendo

La Juventus non molla e rilancia con un’offerta concreta per Francisco Conceicao, cercando di superare gli ostacoli imposti dal Porto. La trattativa si infiamma tra scontri di interesse e valutazioni, mentre il tempo stringe e i tifosi aspettano con trepidazione la svolta decisiva. Cosa serve ancora per portare a termine l’affare? Restate sintonizzati: il mercato juventino è più vivo che mai.

Conceicao Juventus: i bianconeri avanzano la proposta, ma i lusitani resistono. Cosa va limato per concludere l’affare. La Juventus continua a lavorare sul mercato e sta tentando di chiudere per Francisco Conceicao, giovane esterno offensivo di proprietà del Porto. Secondo quanto espresso da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, i contatti tra la Juve e il club portoghese sono ripresi con maggiore intensità nelle ultime ore. Le due società stanno discutendo del possibile trasferimento per Conceicao, con una prima offerta da parte della Juventus che si aggira sui 22 milioni di euro. Il Porto resiste: la richiesta sale a 25 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus (Sky), riprendono i contatti tra i bianconeri e il Porto: Madama rilancia con quell’offerta, ma i portoghesi non scendono sotto quel “tetto”. Cosa sta succedendo

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - In un mondo del calcio sempre più competitivo, Chico Conceiçao si è fatto notare come una stella emergente sotto i riflettori.

