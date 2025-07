Kellog | a fine conflitto ricostruire

In un contesto di conflitto e speranza di pace, Keith Kellogg, inviato speciale di Trump, ha sottolineato l’importanza di un impegno globale per ricostruire l’Ucraina non solo sul piano fisico, ma anche sociale ed economico. La sfida è ambiziosa: trasformare la cessazione delle ostilità in un vero e proprio risveglio nazionale. Solo con un approccio integrato si potrà garantire un futuro stabile e prospero al Paese.

19.45 L'inviato speciale di Trump,Keith Kellogg, durante il suo intervento alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina, ha sottolineato che "la cessazione delle ostilità dovrà essere seguita immediatamente da uno sforzo di ricostruzione globale dell'intero Paese". "La ricostruzione -ha aggiunto Kellog non deve riguardare esclusivamente le infrastrutture fisiche, ma anche tutta la gestione degli impatti sociali ed economici conseguenti alla guerra". Tra le priorità "il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

