Addio documenti al gate | per volare in Italia e in Europa ora basta la carta d’imbarco

Addio ai documenti al gate: ora basta la carta d’imbarco per volare in Italia e in Europa. Una rivoluzione silenziosa che semplifica il viaggio, eliminando l’ansia di ultimi controlli. Gli aeroporti italiani si preparano a una nuova era di maggiore praticità, rendendo l’esperienza più fluida e meno stressante. L’Enac ha confermato questa importante novità, segno che il futuro del viaggio aereo si fa sempre più smart e user-friendly.

Negli aeroporti italiani si volta pagina. Nessuna carta d’identità da esibire all’imbarco, nessun documento da cercare all’ultimo secondo prima di passare il gate. Basterà la carta d’imbarco per salire a bordo dei voli nazionali e di quelli diretti nei Paesi dell’Unione Europea. Una semplificazione silenziosa ma concreta, che riscrive – almeno in parte – il rituale del viaggio aereo come lo conosciamo. Lo ha confermato l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, precisando che la misura è già attiva in tutti gli scali italiani. Nessun annuncio in pompa magna, ma una novità operativa che promette di alleggerire – letteralmente – il passaggio in aeroporto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio documenti al gate: per volare in Italia e in Europa ora basta la carta d’imbarco

In questa notizia si parla di: imbarco - carta - gate - addio

