Nascondeva una pistola carica dentro casa | fermato un 35enne

Un improvviso blitz dei carabinieri a Raito di Vietri sul Mare ha portato alla scoperta di una pistola a tamburo, carica e con matricola abrasa, nascosta in casa. La sorprendente scoperta ha coinvolto un 35enne incensurato, ora denunciato per possesso illegale di arma da fuoco. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del rischio nelle nostre comunitĂ , lasciando aperta la questione su come prevenire simili situazioni in futuro.

Blitz dei carabinieri all’interno di un’abitazione di Raito (Vietri sul Mare), dove hanno rinvenuto una pistola a tamburo, carica e con la matricola abrasa, pronta per essere usata. Nei guai è finito un 35enne incensurato che, al termine della perquisizione, è stato denunciato all’AutoritĂ . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

