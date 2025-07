Reitano Antonio Presti sbarca a Villa Margi | si illuminano le opere dell' Atelier sul Mare

Reitano Antonio Presti sbarca a Villa Margi, trasformando il parco d’arte Fiumara d’Arte in un suggestivo scrigno di luce e arte. La scultura monumentale "Monumento per un poeta morto (Finestra sul Mare)", creata nel 1989 da Tano Festa, si illumina di notte, regalando un’esperienza unica tra poesia e bellezza. In questa prima fase verranno...

La scultura monumentale Monumento per un poeta morto (Finestra sul Mare) realizzata nel 1989 dall’artista Tano Festa, tra le opere più apprezzate del parco d’arte contemporanea Fiumara d’Arte, sarà fruibile in tutta la sua maestosità e bellezza anche di notte. In questa prima fase verranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

