Kellog | dopo conflittoricostruire Paese

Dopo mesi di conflitto, la sfida cruciale per l'Ucraina è andare oltre la semplice ricostruzione fisica. Keith Kellogg, inviato speciale di Trump, sottolinea che il vero lavoro inizia con un impegno globale per riparare non solo le infrastrutture, ma anche le ferite sociali ed economiche lasciate dalla guerra. Solo così si potrà costruire un futuro di pace e stabilità duraturi. La strada verso la rinascita richiede uno sforzo collettivo e lungimirante.

19.45 L'inviato speciale di Trump,Keith Kellogg, durante il suo intervento alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina, ha sottolineato che "la cessazione delle ostilità dovrà essere seguita immediatamente da uno sforzo di ricostruzione globale dell'intero Paese". "La ricostruzione -ha aggiunto Kellog non deve riguardare esclusivamente le infrastrutture fisiche, ma anche tutta la gestione degli impatti sociali ed economici conseguenti alla guerra". Tra le priorità "il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

