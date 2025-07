Larry david presenta la sua nuova commedia su hbo dopo la fine di curb your enthusiasm

Larry David, maestro della comicità americana e volto di Curb Your Enthusiasm, torna con una nuova produzione originale su HBO, firmata da Higher Ground. Dopo il successo e la conclusione di Curb Your Enthusiasm nel 2024, questa serie inedita promette di sorprendere ancora, combinando umorismo brillante e un format innovativo. Con al centro figure di spicco e temi attuali, Larry dimostra ancora una volta perché è una colonna portante del panorama comico, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa ha preparato per loro.

nuova produzione di Larry David: una serie comedy inedita prodotta da Higher Ground. Una delle figure più influenti nel panorama della comicità americana, Larry David, torna a sorprendere con un progetto assolutamente originale. Dopo la conclusione di Curb Your Enthusiasm nel 2024, HBO ha annunciato l'ordine di una nuova serie limitata di sketch comedy, che si distingue per il coinvolgimento di importanti personalità e un format innovativo. caratteristiche principali della nuova serie. genere e formato. La produzione sarà composta da episodi di circa trenta minuti, inseriti in un contesto di sketch comedy.

