Triathlon Italia in gara ad Amburgo per la 4ª tappa della WTCS 2025

Il triathlon italiano si prepara a conquistare Amburgo, teatro della quarta tappa della WTCS 2025 e della Mixed Relay Championship. Sabato 12 e domenica 13 luglio, i nostri atleti saranno protagonisti in un palcoscenico internazionale che promette emozioni e sfide incredibili. Non perdere neanche un momento: segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente tutto il materiale, resta con noi e vivi ogni istante di questa avventura.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, si terrà ad Amburgo la quarta tappa stagionale della World Triathlon Championship Series e della World Triathlon Mixed Relay Championship.

