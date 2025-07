Consiglio comunale ok a manovra di bilancio da oltre 17 milioni | 50 nuove assunzioni per gli asili nido

Il Consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera a una manovra di bilancio da oltre 17 milioni di euro, un investimento importante per la città. Tra le misure più significative, si prevedono 50 nuove assunzioni negli asili nido, a testimonianza dell’impegno per migliorare i servizi educativi e il futuro dei più piccoli. Un passo deciso che promette di rafforzare il tessuto sociale e investire nel benessere delle generazioni future.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e la non partecipazione al voto del consigliere Lange, la delibera n. 273 di variazione al bilancio per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro (per la precisione 17.254.837,40 euro). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

