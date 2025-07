Il giornalista Gianmarco Menga ospite della rassegna Scintille promossa da Donnè a Ortona

Il giornalista Gianmarco Menga sarà ospite della rassegna “Scintille” promossa da Donn232 ad Ortona, un evento che si distingue per il suo spirito di analisi e confronto. Sotto la direzione artistica di Alice Rifelli, questa serata di riflessione, inserita nell’iniziativa “Donn.è entra in gabbia”, promette di accendere le menti e stimolare dialoghi profondi. Non perdete l’occasione di partecipare a questo appuntamento illuminante, che si terrà sabato 12 luglio alle 21.30 a ZooArt, Ortona.

La rassegna “Scintille”, per la direzione artistica di Alice Rifelli, editrice indipendente, organizzata nell’ambito dell’iniziativa dell’associazione Ets-Aps Donn.è “Donn.è entra in gabbia”, sabato 12 luglio, alle 21.30, a ZooArt, Ortona, propone una serata di riflessione e di approfondimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

