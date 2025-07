Sindaco querela cittadino | Non tollero insulti e aggressioni né accetto gogna mediatica

In un’epoca in cui il rispetto reciproco dovrebbe essere la norma, il sindaco Roberto Nigro e l’amministrazione comunale hanno deciso di reagire fermamente contro insulti e diffamazioni. Con coraggio e determinazione, hanno depositato una querela per tutelare la loro reputazione e ristabilire il decoro istituzionale. Questa scelta dimostra che il dialogo civile e il rispetto sono valori imprescindibili per una comunità sana e unita, e che nessuna gogna mediatica può giustificare un comportamento offensivo e dannoso.

Il sindaco Roberto Nigro, l'amministrazione comunale e la Giunta, con delibera di Giunta del 2 luglio 2025, hanno deciso di sporgere querela nei confronti di un soggetto che avrebbe pesantemente diffamato il sindaco e gli amministratori comunali con linguaggi volgari e reiterati attacchi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: sindaco - querela - cittadino - tollero

Sindaco querela cittadino: Non tollero insulti e aggressioni, né accetto gogna mediatica; Il sindaco Fabio Bartolacci va preso a stampellate in faccia: denunciate due persone; Fratelli d'Italia: «Giordani è fascista». Il sindaco: «E' una barzelletta? Ora si che dovrei querelare».

Sindaco mafioso, Pardini querela “Adesso basta la misura è colma“ - Sindaco mafioso, Pardini querela “Adesso basta la misura è colma“ Il sindaco annuncia le vie legali con un video sui social: “Sono due anni che offendono me e la mia famiglia“ ... Secondo lanazione.it

Sindaco di Grosseto contestato il 25 aprile, Vivarelli Colonna presenta ... - Sindaco di Grosseto contestato il 25 aprile, Vivarelli Colonna presenta querela Il primo cittadino: ... Da lanazione.it