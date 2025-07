Mercato Inter summit tra Barcellona e ter Stegen | il portiere messo alla porta? Anche i nerazzurri osservano

Il mercato si infiamma con il possibile addio di ter Stegen dal Barcellona, e l'Inter non resta a guardare. Mentre il portiere tedesco sembra essere alla porta dei blaugrana, i nerazzurri osservano attentamente ogni svilupparsi della situazione. Un dettaglio che potrebbe rivoluzionare le strategie delle big europee. La domanda è: sarà questa la volta in cui l’Inter farà un colpo a sorpresa? Resta con noi per scoprire gli aggiornamenti più caldi.

Marc-André ter Stegen è sempre più lontano dal Barcellona. Il portiere tedesco, che ha rappresentato uno dei punti di riferimento della squadra catalana negli ultimi anni, sta affrontando un cambiamento significativo nella sua carriera. Secondo quanto riportato da TMW, il club di Joan Laporta ha recentemente rinnovato il contratto di Wojciech Szcz?sny e ha speso ben 25 milioni di euro per l'acquisto del promettente 24enne Joan Garcia dall'Espanyol. Con queste mosse, il Barcellona ha segnato un chiaro messaggio a ter Stegen, ormai relegato a terzo portiere, nonostante le sue 422 presenze in blaugrana.

