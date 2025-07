Da Fondazione Crt 32 milioni alla Città di Torino per strade marciapiedi piazze

Un investimento da 32 milioni di euro, un segnale forte e concreto per il futuro di Torino. La Fondazione CRT sostiene con entusiasmo il progetto “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, dedicato a rinnovare strade, marciapiedi e piazze, migliorando la vivibilità urbana e rafforzando il senso di comunità. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una città più bella, sicura e inclusiva, pronta ad accogliere i cittadini di oggi e di domani.

La Fondazione CRT stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro a sostegno del progetto strategico della Città di Torino "Torino Cambia – Spazi che uniscono": un grande piano per la cura del suolo pubblico, il miglioramento della qualità della vita urbana e la creazione di una città più attenta ai bisogni quotidiani di

