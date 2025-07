Usa tribunali locali e Corte Suprema allo scontro sullo ius soli Giudice del New Hampshire blocca di nuovo l’ordine di Trump

Lo scontro tra tribunali e corte suprema negli Stati Uniti si infittisce, con Donald Trump al centro di una battaglia legale che coinvolge ordini esecutivi e poteri giudiziari. Un nuovo colpo arriva dal giudice del New Hampshire, nominato da George W. Bush, che blocca ancora una volta l’ordine di Trump sullo ius soli, riaccendendo il dibattito sulla divisione dei poteri e il futuro delle politiche migratorie americane. La partita è tutt’altro che chiusa.

Donald Trump contro i giudici. Giudici contro i giudici. In particolare, giudici di corti inferiori contro la massima istanza giudiziaria USA, la Corte Suprema. Da un tribunale del New Hampshire, da un giudice nominato da George W. Bush, arriva un ordine che riapre la questione dello ius soli e dei poteri di Donald Trump. Joseph N. Laplante, giudice distrettuale di Concord, ha nuovamente bloccato l’ordine esecutivo del tycoon che mette fine alla cittadinanza per nascita per i figli di genitori illegali. L’ordine aveva ricevuto un parziale via libera da parte della Corte Suprema, lo scorso 27 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it