Basket femminile troppa Francia per l’Italia che cede nei quarti degli Europei Under 18

Una partita intensa e ricca di emozioni, ma alla fine la superiorità delle francesi si è fatta sentire, impedendo alle nostre azzurre di proseguire il cammino agli Europei Under 18. La sfida di La Palma ha messo in luce le sfide ancora da affrontare per il basket femminile italiano, che ora dovrà reagire e crescere per tornare più forte. La passione non manca: il futuro può riservare grandi sorprese.

L’Italia perde la sfida contro la Francia valida per i quarti di finale degli Europei Under 18 di basket femminile. Le azzurre di coach Andreoli hanno subito fin dal primo quarto la superiorità tecnica e fisica delle francesi, che sono scappate via subito e poi hanno dovuto solo gestire il match fino alla sirena finale. Costretta fin da subito a inseguire la squadra azzurra a La Palma, in Spagna, e Francia che a metà primo quarto scappa già sul +9. Italia che non riesce a reagire e transalpine che allungano sempre più, chiudendo il primo quarto avanti 27-8. Troppo il divario sia tecnico sia fisico tra le due squadre, anche se a inizio secondo quarto le azzurre limitano in parte le francesi pur non riuscendo a ricucire neanche parzialmente il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, troppa Francia per l’Italia che cede nei quarti degli Europei Under 18

