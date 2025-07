L' incidente tra minicar e scooter a Chieri diventa tragedia | è morto il centauro Francesco Rosatti di Torino

Tragedia a Chieri, dove un incidente tra minicar e scooter si è trasformato in una drammatica perdita umana. Francesco Rosatti, il 39enne di Torino coinvolto nello scontro, non è riuscito a superare le ferite riportate e ci ha lasciati. Un episodio che scuote la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. La sua scomparsa rappresenta una dolorosa perdita per tutti noi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Non ce l'ha fatta Francesco Rosatti (nella foto sotto), il 39enne di Torino coinvolto, con il suo scooter, nel terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 7 luglio 2025 all'incrocio tra corso Buozzi (l'ex statale 10) e via Giordano a Chieri. Il suo cuore ha smesso di battere nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

