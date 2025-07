Osimhen Juve | Il Napoli pronto a cedere il bomber al Galatasaray! C’è un fattore attorno al quale ruota la buona riuscita della trattativa Cosa si cela

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto: il Napoli sembra pronto a cedere l’attaccante al Galatasaray, con la Juventus in seconda fila. La trattativa potrebbe concludersi rapidamente, ma cosa manca ancora per il via libera definitivo? Le prossime ore saranno decisive per svelare se il bomber nigeriano cambierà presto maglia, aprendo così un nuovo capitolo nella sua carriera e nel calcio europeo.

Osimhen Juve, un fattore potrebbe chiudere definitivamente la trattativa a favore dei turchi: cosa manca per il sì definitivo. Il futuro di Victor Osimhen è destinato a prendere una piega importante nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il Napoli ha deciso di mantenere le porte aperte alla cessione di Osimhen al Galatasaray. Dopo le voci che lo accostavano al calciomercato Juventus, il centravanti nigeriano potrebbe presto dire addio alla Serie A per una nuova avventura in Turchia, con il club turco pronto ad avanzare con un’offerta concreta. Cessione Osimhen al Galatasaray: il Napoli dà il via libera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve: Il Napoli pronto a cedere il bomber al Galatasaray! C’è un fattore attorno al quale ruota la buona riuscita della trattativa. Cosa si cela

In questa notizia si parla di: osimhen - juve - napoli - fattore

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

#Florentino alla #Juve si può Costa 30-35 milioni, ma quel fattore può essere decisivo Vai su Facebook

La Marca: “Al Napoli sogno la coppia Kean-Lukaku! Porterebbe un fattore”; Osimhen attende e il tempo gioca a favore della Juventus: la data chiave e il fattore pazienza; Osimhen il sogno, Gatti il sacrificio: il mercato Juve parte dall’attacco.

Napoli e Juve, caos FIGC su Osimhen: “Pagati solo 7 milioni” - Victor Osimhen sempre al centro delle cronache calcistiche e non solo per la possibile permanenza con la maglia del Galatasaray ... Come scrive calciomercato.it

Tuttosport - Juventus, niente Osimhen: tutti i motivi per cui non si è affondato il colpo - Le ultime speranze, sostanzialmente, si sono infrante ieri, di fronte alla mossa decisiva del Galatasaray. Si legge su ilbianconero.com