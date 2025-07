Incendio vicino all’aeroporto di Olbia | voli in arrivo dirottati su Cagliari Alghero Pisa e Roma

Un vasto incendio scoppiato vicino all'aeroporto di Olbia ha causato la chiusura dello spazio aereo sul cielo della città, con voli in arrivo dirottati su Cagliari, Alghero, Pisa e Roma. Geasar garantisce che gli aeroporti rimangono operativi per i decolli, mentre l’emergenza interessa principalmente l’entroterra. Quasi tutti i voli in partenza sono già decollati, ma le operazioni di atterraggio sono momentaneamente sospese. La situazione resta sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza di tutti.

Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Geasar, la società di gestione dello scalo, fa sapere che l'aeroporto è rimasto operativo per i decolli perché l'emergenza riguarda solo l'entroterra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto sono partiti. Ma i voli in arrivo nello scalo gallurese in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero, Pisa e Roma. Tanti ritardi e attese per i passeggeri. Due voli provenienti da Monaco sono stati dirottati a Cagliari.

Sassari, incendi a Olbia: fiamme nella zona dell'aeroporto - Un’ondata di incendi sta sconvolgendo la provincia di Sassari, con le fiamme che minacciano Olbia e l’isola della Maddalena.

