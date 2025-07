Tartarughe marine a Latina attese 97 uova

A Latina, un evento straordinario si sta svolgendo sulla spiaggia del lungomare: 97 uova di tartaruga Caretta caretta sono state deposte, confermando ancora una volta la presenza di queste meravigliose creature nel nostro mare. La scoperta, fatta da un passante attento e prontamente segnalata, ha mobilitato ricercatori e istituzioni per proteggere e garantire il futuro di questa specie minacciata. La natura ci regala un altro miracolo: un nuovo inizio per le tartarughe marine nel nostro territorio.

Latina, 10 luglio 2025 – L e tartarughe marine Caretta caretta hanno scelto, anche quest’anno, la spiaggia del lungomare di Latina. Nei giorni scorsi, infatti, una passante ha notato u na tartaruga uscire dal mare per deporre le uova ed ha subito chiamato la Capitaneria di Porto. I ricercatori di Tarta Lazio, la rete regionale per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine, sono subito intervenuti. Quando la tartaruga ha finito di deporre le uova è rientrata in acqua mentre il nido, troppo vicino alla battigia, è stato trasferito a poca distanza, a sud di Capoportiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

