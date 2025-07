L' Onu fa entrare carburante a Gaza prima volta in 130 giorni

Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini. Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Onu fa entrare carburante a Gaza, prima volta in 130 giorni

In questa notizia si parla di: gaza - entrare - carburante - prima

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

Al Hassam Selmi è il giornalista che da oltre un anno, con l'artista Marcella Brancaforte prima e il giornalista Raffaele Oriani poi, ci testimonia dell'orribile realtà di Gaza. Insieme alle persone sopra citate partecipa agli eventi Be my Voice e ha collaborato alla st Vai su Facebook

Onu fa entrare carburante a Gaza, prima volta in 130 giorni; Onu fa entrare carburante a Gaza,prima volta in 130 giorni; Onu fa entrare carburante a Gaza,prima volta in 130 giorni.

Onu fa entrare carburante a Gaza,prima volta in 130 giorni - (ANSA) – NEW YORK, 10 LUG – L’Onu ha fatto entrare carburante a Gaza per la prima volta in 130 giorni. Si legge su espansionetv.it

Gaza, gli ospedali rimasti rischiano di chiudere perché manca il ... - Prima del 7 ottobre 2023, a Gaza entravano circa 500 camion con rifornimenti vitali al giorno (dati Nazioni Unite). Secondo vanityfair.it