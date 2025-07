Red Dead Redemption 2 | la ricostruzione di Valentine in 4 mesi sorprende tutti

Negli ultimi mesi, un appassionato di Red Dead Redemption 2 ha dedicato circa quattro mesi alla ricostruzione dettagliata della città di Valentine all’interno di Minecraft. Questa creazione si distingue per la sua straordinaria fedeltà all’originale, offrendo una rappresentazione che cattura l’essenza del celebre villaggio. Valentine, noto come uno dei luoghi più suggestivi e coinvolgenti del gioco, rappresenta uno dei primi insediamenti che i protagonisti incontrano nel viaggio attraverso il selvaggio West, e questa riproduzione ne rende omaggio in modo incredibile.

