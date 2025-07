Manifestazione pro-Palestina davanti sede de Il Giornale e Libero | Servi dei sionisti organi di propaganda al servizio di Meloni - VIDEO

Una folta rappresentanza di cittadini si è riunita davanti alle sede de Il Giornale e Libero, in via dell'Aprica a Milano, per esprimere solidarietà alla causa palestinese e denunciare ciò che considerano propaganda sionista al servizio di interessi politici. Tra cori e striscioni, i manifestanti hanno ribadito il loro sostegno a Gaza, vittima di un prolungato genocidio, chiamando alla riflessione e all’azione. La protesta continua a scuotere l’opinione pubblica e i media italiani.

Tra cori e striscioni, i sostenitori non hanno fatto mancare la loro vicinanza a Gaza, vittima di un vero e proprio genocidio da più di un anno e mezzo Manifestazione pro-Palestina davanti alla sede del Giornale e di Libero, in via dell'Aprica a Milano. Un gruppo di manifestanti si è radunato.

