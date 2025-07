Rutti in onda su Rai2 M5s contro Pino Insegno | Noto per la sua amicizia con Meloni spettacolo indegno

Lo scontro tra politica e televisione pubblica si infiamma con l’ultima puntata di Facci ridere, il programma condotto da Pino Insegno su Rai2. La polemica esplode dopo l’esibizione di Ruttovibe, criticata duramente dalla senatrice Bevilacqua (M5s) per il suo linguaggio e contenuto, accusato di mancare di rispetto. Un episodio che mette in discussione i limiti della libertà artistica e il ruolo della tv pubblica nel dibattito politico e culturale italiano.

È scontro aperto tra politica e televisione pubblica dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Facci ridere, il programma di Rai2 condotto da Pino Insegno. Il commento della senatrice Bevilacqua (M5s) all'esibizione di Ruttovibe: "Mancanza di rispetto per chi finanzia questo circo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

