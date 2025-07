Stiamo con l’Ucraina la parte giusta della storia dice il generale Kellogg

In un mondo attraversato da tensioni crescenti, il generale Kellogg sottolinea con fermezza: “Stiamo con l’Ucraina, la parte giusta della storia”. Durante una serata a Roma, ha evidenziato l’importanza di un cessate il fuoco e della solidarietà internazionale, ricordandoci che la forza dell’Alleanza Atlantica è fondamentale per mantenere la stabilità. Ora, più che mai, la nostra priorità è decidere quale ruolo vogliamo giocare nella ricerca della pace.

Traduciamo il discorso pronunciato lunedì sera a Roma una cena della fondazione Yalta European Strategy. Stiamo cercando di raggiungere un cessate il fuoco. Siamo arrivati a un punto ragionevole con l’Ucraina. Ma la Russia non si adegua mai. L’Alleanza atlantica è forte e deve rimanere forte. Deve decidere dove vuole andare e che ruolo vuole avere nei negoziati per la pace. Viviamo in un periodo di instabilità globale e di pericolosa mancanza di chiarezza morale: ècosì che accadono le catastrofi. Ci arriviamo con un’alleanza unificata (la Nato, ndr). Possiamo combattere fino a quando sarà necessario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Stiamo con l’Ucraina, la parte giusta della storia, dice il generale Kellogg

