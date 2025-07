AEW | Jack Perry pronto a tornare? Le ultime novità sul suo status

Jack Perry, il talentuoso wrestler della AEW, è pronto a fare nuovamente il suo ingresso sul ring dopo una lunga assenza. Da quando ha perso il titolo TNT contro Daniel Garcia a Full Gear, i fan si chiedono quando tornerà in azione. Recenti avvistamenti nel backstage suggeriscono che il suo ritorno potrebbe essere imminente. Con un ritorno già in vista, l’attesa si fa sempre più intensa: cosa riserva il futuro per Jack Perry?

Jack Perry non è più apparso nei programmi della AEW da quando ha perso il titolo TNT contro Daniel Garcia a Full Gear. Sebbene non ci siano indicazioni precise su quando tornerà, sembra che Perry sia stato presente nel backstage di alcune recenti registrazioni della AEW. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio, infatti, è stato avvistato dietro le quinte in più di un’occasione, un segnale importante, considerando la sua lunga assenza. Jack Perry e Kenny Omega: Retroscena di una feud mai nata. Come riportato in precedenza, Jack Perry era stato preso in considerazione per una faida di ritorno contro Kenny Omega all’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net