Incidente stradale mezzo pesante centra la cuspide all’uscita dell’autostrada | chiuso lo svincolo

Un incidente autonomo si è verificato oggi, giovedì 10 luglio, sull'autostrada del Sole all'altezza dello svincolo per Fabro. Un mezzo pesante ha infatti centrato la cuspide metallica, provocandone il distacco e causando la chiusura temporanea dello svincolo. Fortunatamente, non ci sono feriti, ma a causa dell'incidente, il traffico è stato rallentato e si sono creati disagi sulla viabilità. La situazione rimane sotto monitoraggio per garantire la riapertura al più presto.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso della giornata di oggi – giovedì 10 luglio – all’altezza dello svincolo per Fabro, lungo l’autostrada del Sole. Un mezzo pesante ha infatti divelto la cuspide metallica. Non ci sono dei feriti anche se, a causa di quanto accaduto, è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - mezzo - pesante

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Tragedia ad Angri: un morto e due feriti nello scontro tra auto e mezzo pesante https://www.rtalive.it/2025/07/tragedia-ad-angri-un-morto-due-feriti-nello-scontro-auto-mezzo-pesante/166884/ #rtalive #incidentestradale #angri #nocerasuperiore #Tragedia Vai su Facebook

Incidente stradale, mezzo pesante centra la cuspide all’uscita dell’autostrada: chiuso lo svincolo; Sistema l’autoradio, invade la corsia opposta e si schianta contro un tir che perde gasolio; Incidente sulla Statale 100: coinvolti un camion e un’auto.

Incidente in A1, chiusa l’uscita per Fabro - A causa di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì in A1, un mezzo pesante ha divelto la cuspide metallica posta sullo svincolo d’uscita per Fabro. umbria24.it scrive

Incidente stradale sulla A2 tra San Mango d’Aquino e Falerna - Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Come scrive giornaledicalabria.it